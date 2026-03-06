spot_img
Suspeito de Roubo a Farmácia é Preso na Zona Sul de Londrina

Região
Redação Portal Cambé
Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo suspeito de roubar uma farmácia localizada na zona sul de Londrina. A ação rápida das autoridades foi fundamental para a captura do suspeito.

Detalhes da Ocorrência

O incidente ocorreu em plena luz do dia, causando apreensão entre os moradores da região. Testemunhas relataram que o suspeito entrou no estabelecimento e, sob ameaça, subtraiu dinheiro do caixa antes de tentar escapar.

Resposta da Polícia Militar

A Polícia Militar foi acionada rapidamente e, graças à descrição detalhada fornecida por testemunhas, conseguiu localizar e deter o suspeito nas proximidades do local do crime. O indivíduo foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos legais.

