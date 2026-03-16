Ancelotti Revela Novos Convocados para Amistosos Pré-Copa

Faltando três meses para a Copa do Mundo, o técnico Carlos Ancelotti divulgou a penúltima lista de convocados da seleção brasileira de futebol masculino. Os amistosos serão contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Entre os 26 jogadores chamados, oito vestirão a Amarelinha pela primeira vez sob o comando do treinador italiano.

Novidades na Convocação

Os novos convocados incluem os atacantes Endrick, Rayan e Igor Thiago; os defensores Léo Pereira, Bremer e Ibañez; além dos meio-campistas Danilo e Gabriel Sara. Ancelotti declarou que a seleção foi formada por atletas em plena condição física, destacando que a lista final será a mais completa possível.

Critérios de Escolha

Durante coletiva de imprensa, Ancelotti enfatizou a importância de observar o comportamento dos novos atletas fora de campo. Ele afirmou que a avaliação vai além do desempenho técnico, buscando entender como os jogadores se adaptam ao ambiente da seleção.

A Situação de Neymar

Neymar, frequentemente ausente nas listas de Ancelotti, ainda tem chances de ser convocado para a Copa. O técnico destacou que, embora o desempenho com a bola seja satisfatório, o jogador precisa melhorar fisicamente. A decisão final será tomada em maio, quando a lista definitiva será divulgada.

Próximos Amistosos

Os jogos amistosos serão fundamentais para Ancelotti avaliar o elenco. A seleção enfrentará a França no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia no dia 31 de março, em Orlando. Esses confrontos servirão como último teste antes da definição final do grupo que disputará a Copa do Mundo.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br