Curitiba Inicia Recuperação de 100 km de Ruas com Novo Investimento

O Governo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, deu início a um ambicioso projeto de recuperação de 100 quilômetros de vias urbanas. A iniciativa, que visa melhorar a infraestrutura da cidade, é realizada por meio da Secretaria das Cidades.

Investimento Público e Recursos Próprios

O projeto conta com um investimento significativo de R$ 86.781.235,88 do Governo do Paraná, destinados à reciclagem de 70 quilômetros de pavimento em diversas áreas da capital. Além disso, os outros 30 quilômetros de recuperação serão financiados com recursos próprios da Prefeitura de Curitiba.

Impacto nas Administrações Regionais

As obras serão distribuídas entre as dez administrações regionais de Curitiba, garantindo que diversas comunidades da cidade sejam beneficiadas com a melhoria das suas infraestruturas viárias.