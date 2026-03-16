Brasil e Bolívia Fortalecem Parceria Energética e Comercial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o interesse do Brasil em aumentar a produção de gás na Bolívia e incrementar a importação do insumo. A declaração foi feita durante visita oficial do novo presidente boliviano, Rodrigo Paz, ao Palácio do Planalto.

Cooperação Energética

Lula destacou a cooperação energética como essencial para a parceria Brasil-Bolívia. O presidente também mencionou a importância do Gasoduto Brasil–Bolívia para o crescimento industrial de ambos os países, sugerindo que ele poderia ser usado para uma integração mais ampla dos mercados de gás do Cone Sul.

Interconexão Elétrica

Durante a visita, foi firmado um acordo para a interconexão dos sistemas elétricos dos dois países. A construção de uma linha de transmissão entre a província de Germán Busch e Corumbá está prevista, o que pode levar eletricidade a regiões atualmente dependentes de diesel.

Outras Parcerias

Além da energia, os presidentes discutiram parcerias em mineração, turismo e combate ao crime organizado. Rodrigo Paz destacou o potencial mineral da Bolívia, enquanto Lula ressaltou a disposição do Brasil em colaborar em diversas áreas.

Comércio Bilateral

Lula ainda mencionou que o Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Bolívia, mas que o intercâmbio entre os países tem diminuído. Para reverter essa tendência, empresários brasileiros e bolivianos estão explorando novas oportunidades de comércio e investimentos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br