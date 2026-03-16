Avanço na Ponte de Guaratuba: Novas Imagens Revelam Progresso

O Estado divulgou recentemente novas imagens que mostram o progresso significativo na construção da Ponte de Guaratuba. As obras estão avançando de maneira eficiente, envolvendo setores como iluminação pública, pavimentação e instalação de guarda-corpos.

Conclusão da Parte Estaiada

A conclusão do trecho estaiado foi um marco importante, permitindo que as obras avançassem para a fase final. Este segmento é conhecido como a parte mais desafiadora da construção, conferindo uma identidade única à ponte.

Impacto na Infraestrutura

Com a ponte em fase avançada de construção, espera-se que a nova estrutura melhore significativamente a infraestrutura de transporte na região, facilitando o trânsito e promovendo o desenvolvimento local.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br