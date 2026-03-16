Anvisa Apreende Azeite de Oliva Extravirgem por Irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a apreensão do azeite de oliva extravirgem San Olivetto, fabricado pela Agro Industria e Cerealista Norte Paraná Ltda. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, proíbe também a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto.

Detalhes da Determinação

A Anvisa destacou que a origem do azeite é desconhecida, embora o rótulo indique a Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda como importadora. Contudo, a empresa enfrenta problemas cadastrais, com o CNPJ suspenso desde maio de 2025.

Situação das Empresas Envolvidas

A distribuidora Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda também está sob análise, tendo seu CNPJ baixado por encerramento em novembro de 2024. A Agência Brasil tenta contato com as empresas para um posicionamento oficial.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br