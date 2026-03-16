Início das Obras de Pavimentação na Rodovia entre Imbaú e Reserva

As obras de pavimentação na rodovia que conecta Imbaú a Reserva começaram a ganhar forma com a mobilização das equipes no local. Após a instalação do canteiro de obras, as equipes iniciaram os serviços preliminares, essenciais para o desenvolvimento do projeto.

Investimento e Impacto

O projeto de pavimentação representa um investimento significativo de R$ 187 milhões. Este aporte financeiro busca melhorar a infraestrutura da região, facilitando o trânsito e promovendo o desenvolvimento local.

Mobilização de Recursos

A etapa inicial das obras envolveu a mobilização de pessoal e equipamentos, assegurando que todos os recursos necessários estejam no local para apoiar o avanço das atividades de construção.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br