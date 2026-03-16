Tite é Demitido do Cruzeiro Após Empate com Vasco

O técnico Tite foi desligado do comando do Cruzeiro após o empate por 3 a 3 com o Vasco, em Belo Horizonte, durante a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa decisão ocorre apenas uma semana após a conquista do Campeonato Mineiro. Tite havia assumido a equipe há três meses, mas já se junta a outros técnicos que perderam seus cargos no início da temporada.

Mudanças na Comissão Técnica

Além de Tite, o Cruzeiro também anunciou a saída dos auxiliares Matheus Bachi, Vinicius Bergantin e do preparador físico Fabio Mahseredjian. A direção do clube agradeceu pelos serviços prestados e expressou votos de sucesso aos profissionais em seus futuros projetos.

Situação Atual do Cruzeiro

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 19ª posição no Brasileirão, com três pontos acumulados em seis jogos, sem nenhuma vitória, o que inclui três derrotas e três empates. O próximo jogo da equipe está marcado para quarta-feira (18), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Wesley Carvalho, auxiliar permanente, assumirá o comando interino da equipe.

Histórico Recente de Tite

Tite, que já foi técnico da seleção brasileira, assumiu o Cruzeiro no final do ano passado, substituindo o português Leonardo Jardim. Durante sua breve passagem, ele conquistou o Campeonato Mineiro com oito vitórias em 11 jogos. Apesar disso, a performance no Brasileirão não atendeu às expectativas do clube.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br