Londrina promove capacitação para melhorar atendimento a mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de Londrina, através da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres (SMPM), está organizando uma capacitação para profissionais dos serviços municipais de urgência e emergência. Este treinamento visa qualificar o atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Detalhes da Capacitação

A capacitação ocorrerá em dois dias distintos no auditório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizado na Avenida Dez de Dezembro, 1.650. Na quarta-feira, 18 de outubro, as atividades acontecerão das 7h45 às 12h30, enquanto na quinta-feira, 19 de outubro, serão realizadas das 13h30 às 18h.

Participantes e Objetivos

Cerca de 60 profissionais de diferentes serviços da Diretoria de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde participarão de cada sessão. Entre eles estão equipes das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), da Maternidade Municipal, do Samu, além de representantes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Fortalecimento da Rede de Atendimento

A iniciativa é fundamental para apresentar os fluxos e protocolos da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra a Mulher. Além disso, busca sensibilizar os profissionais para um acolhimento mais adequado das vítimas. Segundo Mariluci Queiroz dos Santos, diretora de Atendimento Especializado à Mulher, a capacitação visa fortalecer a atuação dos serviços de saúde, onde muitas vítimas são atendidas inicialmente.

Expectativas Futuras

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Marisol Chiesa, destacou o compromisso em fortalecer a rede de atendimento. A expectativa é que novas capacitações sejam realizadas durante o ano, ampliando o alcance e a eficácia dos serviços prestados. As palestras contarão com a participação de representantes de diversas instituições que compõem a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br