Paraná Intensifica Alerta sobre Sarampo e Destaca Vacinação

O estado do Paraná emitiu um alerta importante sobre a necessidade de vacinação contra o sarampo, após a confirmação do primeiro caso importado no Brasil em 2026. O caso foi registrado em São Paulo e envolve um bebê de seis meses que havia viajado recentemente à Bolívia.

Importância da Vacinação

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir a disseminação do sarampo, uma doença altamente contagiosa. Autoridades de saúde do Paraná reforçam a necessidade de manter o calendário de vacinação em dia, especialmente em crianças e pessoas que planejam viajar para áreas com casos reportados.

Recomendações para a População

As recomendações incluem verificar o cartão de vacinação, especialmente para crianças menores de um ano, e procurar um posto de saúde caso haja atrasos nas doses. Além disso, viajantes devem estar atentos às recomendações de saúde pública ao visitar países com incidências de sarampo.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br