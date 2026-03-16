Toca de Assis Inicia Campanha de R$ 100 Mil para Renovação de Telhado em Londrina

A instituição Toca de Assis, localizada em Londrina, iniciou uma campanha com o objetivo de arrecadar R$ 100 mil. O montante será destinado à substituição do telhado da entidade, garantindo melhores condições para suas atividades.

Objetivo da Campanha

A campanha visa mobilizar a comunidade local e outros apoiadores para contribuir com a melhoria das instalações da Toca de Assis. A troca do telhado é essencial para proteger o espaço de atividades e assegurar um ambiente seguro para todos os envolvidos.

Como Contribuir

Interessados em participar da campanha podem realizar doações diretamente através dos canais disponibilizados pela instituição. Qualquer quantia é bem-vinda e contribuirá significativamente para atingir a meta financeira.

Fonte: https://taroba.com.br