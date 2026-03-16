Médica é Morta em Abordagem Policial no Rio de Janeiro

A médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, foi morta a tiros em seu carro durante uma abordagem policial em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, neste domingo (15). O incidente levantou preocupações sobre a atuação das forças de segurança na região.

Investigação em Curso

A Secretaria de Estado de Polícia Militar expressou pesar pela morte e anunciou a instauração de um procedimento para apurar os fatos. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e tanto as câmeras corporais quanto as armas dos agentes envolvidos estão sendo analisadas pela Polícia Civil.

Repercussão e Reações

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, destacou em suas redes sociais que o carro da médica, que era negra, foi confundido com o de criminosos. Ela questionou a eficácia das políticas de segurança pública e a contínua violência contra pessoas negras.

Contribuição de Andréa na Medicina

Andréa Marins Dias era uma profissional respeitada, atuando há 28 anos como ginecologista e cirurgiã-geral. Sua morte representa uma perda significativa para a comunidade médica e para as mulheres que dependiam de seus cuidados.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br