Avanço da Seca no Centro-Oeste do Paraná em Fevereiro

O monitoramento realizado pela Agência Nacional de Águas (ANA) revelou um avanço da condição de seca fraca na região Centro-Oeste do Paraná durante o mês de fevereiro. Essa situação foi identificada por meio da análise dos dados coletados pelas estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Dados de Precipitação

Seis estações meteorológicas registraram um acumulado de chuva inferior a 60 mm ao longo de fevereiro. Este valor está bem abaixo da média histórica para o mês na região, sinalizando uma preocupação com a disponibilidade hídrica.

Santo Antônio da Platina: Um Caso Crítico

Santo Antônio da Platina apresentou o menor registro de precipitação, com apenas 8,2 mm de chuva acumulada, enquanto a média histórica para fevereiro é de 137 mm. A cidade não registra um acumulado diário superior a 5 mm desde o primeiro dia de janeiro, evidenciando a gravidade da situação.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br