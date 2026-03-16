Dólar Cai 1,6% e Fecha em R$ 5,23 com Alívio Externo

O mercado financeiro brasileiro experimentou um alívio nesta segunda-feira (16), com o dólar comercial encerrando o dia vendido a R$ 5,229, uma queda de 1,6%. O movimento acompanhou a tendência de desvalorização da moeda americana no cenário internacional.

Influência Externa e Desempenho do Real

A redução da aversão ao risco global, impulsionada pela queda nos preços do petróleo, favoreceu moedas de mercados emergentes, como o real. Após dois dias de alta, o dólar teve sua cotação reduzida, encerrando o dia próximo ao valor mínimo.

Reação do Mercado de Ações

O principal índice da B3, o Ibovespa, também apresentou recuperação, subindo 1,25% e fechando aos 179.875 pontos. Esse desempenho foi influenciado pela melhora na percepção de risco global e pela queda nos preços do petróleo.

Impacto da Queda do Petróleo

O principal fator para a melhora nos mercados foi a queda nas cotações do petróleo, após expectativas de retomada do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz. Com isso, investidores reduziram posições defensivas, aliviando a pressão sobre os mercados.

Cenário Doméstico e Expectativas

No Brasil, as intervenções do Tesouro Nacional no mercado de títulos contribuíram para a liquidez e reduziram tensões na curva de juros. Aguardando a decisão do Copom sobre a taxa Selic, investidores ajustaram suas posições, com expectativa de um corte moderado nos juros.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br