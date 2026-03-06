Homologação do Edital para Duplicação do Contorno de Rolândia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou a homologação do resultado do edital para a contratação de um consórcio de empresas que será responsável pela elaboração do anteprojeto de duplicação do Contorno de Rolândia.

Detalhes do Projeto

O projeto abrange trechos das rodovias PR-323 e PR-170, compreendendo um total de 4,97 km do contorno. Além disso, está prevista a adequação do acesso ao distrito de Nossa Senhora Aparecida, que não faz parte do trecho a ser duplicado.

Importância da Duplicação

A duplicação do Contorno de Rolândia é considerada essencial para melhorar o fluxo de veículos na região, aumentar a segurança viária e promover o desenvolvimento econômico local.