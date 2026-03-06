Parceria Incentiva Pesca Artesanal no Litoral do Paraná

Uma nova iniciativa entre os Portos do Paraná e o projeto Olha o Peixe busca fortalecer a pesca artesanal na região litorânea do estado. Esta colaboração promete transformar a forma como as comunidades locais comercializam seus pescados.

Eliminando Intermediários

O programa foi desenvolvido para permitir que os pescadores vendam seus produtos diretamente ao consumidor final. Essa estratégia visa aumentar a renda dos pescadores ao eliminar a necessidade de intermediários, que frequentemente reduzem os lucros das comunidades pesqueiras.

Capacitação e Apoio Técnico

Além das facilidades na comercialização, o projeto oferece capacitação e assistência técnica aos pescadores. Com esse suporte, espera-se melhorar a cadeia produtiva, tornando a atividade pesqueira mais eficiente e sustentável.

Impactos Esperados

A expectativa é que, com a implementação destas medidas, a qualidade de vida das comunidades pesqueiras melhore significativamente, impulsionando a economia local e promovendo práticas mais sustentáveis de pesca.

