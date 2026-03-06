spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Parceria Incentiva Pesca Artesanal no Litoral do Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Parceria entre Portos do Paraná e Olha o Peixe vai impulsionar a pesca artesanal no litoralFoto:...

Uma nova iniciativa entre os Portos do Paraná e o projeto Olha o Peixe busca fortalecer a pesca artesanal na região litorânea do estado. Esta colaboração promete transformar a forma como as comunidades locais comercializam seus pescados.

Eliminando Intermediários

O programa foi desenvolvido para permitir que os pescadores vendam seus produtos diretamente ao consumidor final. Essa estratégia visa aumentar a renda dos pescadores ao eliminar a necessidade de intermediários, que frequentemente reduzem os lucros das comunidades pesqueiras.

Capacitação e Apoio Técnico

Além das facilidades na comercialização, o projeto oferece capacitação e assistência técnica aos pescadores. Com esse suporte, espera-se melhorar a cadeia produtiva, tornando a atividade pesqueira mais eficiente e sustentável.

Impactos Esperados

A expectativa é que, com a implementação destas medidas, a qualidade de vida das comunidades pesqueiras melhore significativamente, impulsionando a economia local e promovendo práticas mais sustentáveis de pesca.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
spot_img
Artigo anterior
Homologação do Edital para Duplicação do Contorno de Rolândia
Homologação do Edital para Duplicação do Contorno de Rolândia
Próximo artigo
Defesa de Vorcaro Pede ao STF Investigação de Vazamento de Mensagens Íntimas
Defesa de Vorcaro Pede ao STF Investigação de Vazamento de Mensagens Íntimas
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares