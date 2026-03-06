spot_img
Defesa de Vorcaro Pede ao STF Investigação de Vazamento de Mensagens Íntimas

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A defesa de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de uma investigação sobre o vazamento de informações pessoais extraídas de seu celular. Entre os dados divulgados estão conversas íntimas e supostos diálogos com autoridades, incluindo o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Repercussão das Mensagens Vazadas

Em nota oficial, a defesa de Vorcaro expressa preocupação com a divulgação das conversas em diversos meios de comunicação, ressaltando que o conteúdo pode ter sido manipulado e retirado de contexto. Os advogados destacam que ainda não tiveram acesso ao material que vem sendo explorado pela imprensa.

Pedido de Investigação

A defesa requer a instauração de um inquérito para identificar a origem dos vazamentos e a apresentação de uma lista de todas as pessoas que tiveram acesso aos aparelhos apreendidos. O objetivo é apurar a responsabilidade de quem deveria zelar pelo sigilo judicial do material.

Negativa de Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes negou ter recebido as mensagens divulgadas. Em comunicado, ele classificou as alegações como uma tentativa infundada de atacar o STF.

Contexto da Prisão de Vorcaro

Daniel Vorcaro foi detido pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias no Banco Master. A prisão foi baseada em mensagens encontradas em seu celular, incluindo ameaças a jornalistas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

