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Vereadores de Cambé discutem melhorias no atendimento de saúde e sugerem novas ações

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de agosto de 2026 19:55

Durante a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, realizada na última segunda-feira (3), os vereadores concentraram suas discussões em questões relacionadas à saúde pública do município.

Um dos principais pontos debatidos foi a ausência de farmacêutico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tupi durante a madrugada. A vereadora Ellen Affonso (União) destacou que, devido a uma mudança na legislação, a entrega de certos medicamentos, como antibióticos, só pode ser feita por profissionais farmacêuticos. Com isso, pacientes que buscam atendimento após a 1h ficam sem acesso imediato aos remédios. A parlamentar informou que a prefeitura pretende solucionar o problema com a convocação de aprovados em concurso público, mas ressaltou a necessidade de uma solução emergencial para evitar que a população fique desassistida.

O vereador Ademilson (MDB) reforçou a preocupação, destacando que o processo de contratação pode demorar e que a saúde não pode esperar. Ambos defenderam uma medida provisória até que os novos profissionais sejam chamados.

A vereadora Viviane Vallarini (PSD) apresentou a sugestão de criar um programa municipal de fisioterapia domiciliar. A proposta surgiu após relatos de profissionais e famílias que enfrentam dificuldades para transportar pacientes em reabilitação. Segundo ela, a iniciativa facilitaria o acesso ao tratamento e melhoraria a qualidade de vida dos pacientes que não conseguem se deslocar até as unidades de saúde.

Outro tema abordado foi o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O presidente da Câmara, Odair Paviani (PL), relatou um caso em que o serviço não atendeu ligações durante uma emergência, destacando a sobrecarga da central que atende toda a região. Diante disso, o vereador Pi da Terraplanagem (MDB) informou que, junto com Ellen Affonso, está elaborando um projeto de lei para criar um serviço municipal de atendimento pré-hospitalar, com equipe própria capacitada para situações de urgência.

As propostas e cobranças apresentadas pelos vereadores visam ampliar e melhorar o atendimento de saúde em Cambé, buscando alternativas para garantir assistência adequada à população.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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