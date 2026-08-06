Pai e madrasta são presos suspeitos de envolvimento na morte de criança em Palmas

O pai e a madrasta de Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, foram presos em Palmas, Tocantins, sob suspeita de participação na morte do menino. A criança foi encontrada sem vida na residência do casal na última segunda-feira (3).

O advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, de 33 anos, e sua companheira Kathellen Moreira, de 23 anos, foram detidos na madrugada desta quinta-feira (6), conforme informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins.

Segundo o laudo do Instituto Médico-Legal (IML), Gustavo teria morrido em decorrência de múltiplas agressões e violência sexual. O pai informou às autoridades que só registrou a ocorrência após algum tempo por estar emocionalmente abalado.

A mãe da criança relatou que já havia denunciado situações de violência e ameaças feitas pelo ex-companheiro. Um vídeo gravado por ela mostra o menino dizendo que não queria ir para a casa do pai, alegando agressões. A defesa da mãe afirma que ela temia denunciar formalmente devido a ameaças e ao risco de ser acusada de alienação parental.

O casal nega as acusações. A defesa do pai afirma que ele está colaborando com as investigações e que a apresentação foi feita de forma voluntária, conforme acordado com a Justiça. Já a defesa de Kathellen Moreira informou que irá pedir a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, destacando que ela é mãe de uma bebê de cinco meses.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também suspendeu temporariamente a inscrição profissional de Igor Gustavo Veloso, que atua como advogado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br