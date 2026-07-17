Home / Destaques / Câmara de Cambé debate ações de prevenção e educação sobre diabetes

Câmara de Cambé debate ações de prevenção e educação sobre diabetes

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 17 de julho de 2026 14:45

A Câmara Municipal de Cambé realizou uma audiência pública na última quinta-feira (16) para discutir o projeto de lei 13/2026, que propõe a criação do Dia Municipal do Cuidado Integral e da Educação em Diabetes. A proposta, apresentada pela vereadora Patrícia da Farmácia (PL), prevê que a data seja celebrada anualmente em 14 de novembro, acompanhando o Dia Mundial do Diabetes.

Durante o evento, especialistas, profissionais de saúde e representantes da sociedade participaram do debate, esclarecendo dúvidas e compartilhando informações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do diabetes. O projeto também sugere parcerias entre o poder público, instituições de ensino, entidades civis e profissionais da saúde para promover ações educativas e estimular o autocuidado.

De acordo com a vereadora autora da proposta, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos saudáveis, fundamentais para a prevenção e o controle da doença. O diabetes é uma condição crônica caracterizada pela dificuldade do corpo em produzir ou utilizar insulina, o que pode levar a complicações em órgãos como rins, coração, olhos e nervos.

Cláudia da Cunha Réa, diretora de Planejamento em Saúde da secretaria municipal, destacou o trabalho desenvolvido pela prefeitura na área e ressaltou a importância do diálogo com a população para aprimorar as políticas públicas. A secretária de Esportes e Lazer, Telma Gamba, também participou, ressaltando que a prática regular de atividades físicas é essencial para controlar o diabetes e melhorar a qualidade de vida.

O encontro contou ainda com depoimentos de familiares de pessoas com diabetes, que relataram os desafios enfrentados no dia a dia e a importância do apoio e da adaptação em ambientes como a escola. O público presente pôde fazer perguntas e esclarecer dúvidas diretamente com os especialistas.

Os vereadores Ademilson (MDB), André do Carmo (PL) e Viviani Vallarini (PSD) também participaram da audiência. O projeto de lei deve ser votado em duas discussões após o recesso parlamentar.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Vereadores de Cambé pedem melhorias em iluminação, trânsito e esp ...
15 de julho de 2026
Empresas que apoiarem esporte em Cambé receberão selo de reconhec ...
14 de julho de 2026
Câmara de Cambé aprova criação da carteira Fibrocidadania para pe ...
2 de junho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress