Câmara de Cambé debate ações de prevenção e educação sobre diabetes

A Câmara Municipal de Cambé realizou uma audiência pública na última quinta-feira (16) para discutir o projeto de lei 13/2026, que propõe a criação do Dia Municipal do Cuidado Integral e da Educação em Diabetes. A proposta, apresentada pela vereadora Patrícia da Farmácia (PL), prevê que a data seja celebrada anualmente em 14 de novembro, acompanhando o Dia Mundial do Diabetes.

Durante o evento, especialistas, profissionais de saúde e representantes da sociedade participaram do debate, esclarecendo dúvidas e compartilhando informações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do diabetes. O projeto também sugere parcerias entre o poder público, instituições de ensino, entidades civis e profissionais da saúde para promover ações educativas e estimular o autocuidado.

De acordo com a vereadora autora da proposta, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação e incentivar hábitos saudáveis, fundamentais para a prevenção e o controle da doença. O diabetes é uma condição crônica caracterizada pela dificuldade do corpo em produzir ou utilizar insulina, o que pode levar a complicações em órgãos como rins, coração, olhos e nervos.

Cláudia da Cunha Réa, diretora de Planejamento em Saúde da secretaria municipal, destacou o trabalho desenvolvido pela prefeitura na área e ressaltou a importância do diálogo com a população para aprimorar as políticas públicas. A secretária de Esportes e Lazer, Telma Gamba, também participou, ressaltando que a prática regular de atividades físicas é essencial para controlar o diabetes e melhorar a qualidade de vida.

O encontro contou ainda com depoimentos de familiares de pessoas com diabetes, que relataram os desafios enfrentados no dia a dia e a importância do apoio e da adaptação em ambientes como a escola. O público presente pôde fazer perguntas e esclarecer dúvidas diretamente com os especialistas.

Os vereadores Ademilson (MDB), André do Carmo (PL) e Viviani Vallarini (PSD) também participaram da audiência. O projeto de lei deve ser votado em duas discussões após o recesso parlamentar.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br