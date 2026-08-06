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Ninguém acerta Mega-Sena; prêmio acumula para R$ 165 milhões

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de agosto de 2026 23:05

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.041 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 165 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 16 – 21 – 24 – 31 – 43 – 54 – 88  apostas acertaram a quina e irão receber R$ 52.843,18 cada; – 6.903 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.110,41 cada.

Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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