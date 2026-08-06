Ninguém acerta Mega-Sena; prêmio acumula para R$ 165 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.041 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6).
O prêmio acumulou e está estimado em R$ 165 milhões para o próximo sorteio.
As dezenas sorteadas foram: 16 – 21 – 24 – 31 – 43 – 54 – 88 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 52.843,18 cada; – 6.903 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.110,41 cada.
Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br