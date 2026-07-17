Milton Nascimento está internado com pneumonia e apresenta quadro estável

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, foi hospitalizado nesta quinta-feira (16) após ser diagnosticado com pneumonia. A informação foi divulgada por sua equipe em nota oficial nas redes sociais.

Segundo o comunicado, Milton Nascimento permanece estável e apresenta boa evolução clínica. O artista está recebendo todo o suporte necessário, acompanhado por uma equipe médica especializada. A expectativa é que ele receba alta nos próximos dias para continuar o tratamento em casa, priorizando seu conforto.

Além do quadro atual, Milton Nascimento já havia sido diagnosticado anteriormente com doença de Parkinson e demência por corpos de Lewy, condição que não tem cura, mas pode ter os sintomas controlados com o uso de medicamentos adequados.

Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro e se mudou ainda criança para Minas Gerais, onde iniciou sua trajetória artística. Ele ganhou destaque nacional nos anos 1960 ao participar do movimento Clube da Esquina e do Festival Internacional da Canção. Ao longo da carreira, gravou quase 50 álbuns e recebeu títulos de Doutor Honoris Causa por instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Estadual de Campinas, Berklee College of Music e, mais recentemente, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br