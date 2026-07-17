Messi e Yamal se reencontram em final da Copa do Mundo após 19 anos de história

A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha traz um reencontro histórico entre Lionel Messi e Lamine Yamal, quase duas décadas após um momento marcante registrado em 2007. Na época, Messi, então com 20 anos, participou de uma ação beneficente do Unicef, onde foi fotografado dando banho em um bebê de cinco meses, que mais tarde seria identificado como Yamal.

A família de Yamal, residente em Mataró, na Catalunha, foi sorteada para participar do calendário beneficente. O bebê, que hoje é destaque da seleção espanhola, volta a encontrar Messi, agora como adversário em uma final de Copa do Mundo, marcada para este domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 16h (horário de Brasília).

Os caminhos dos dois jogadores se cruzaram ao longo dos anos. Messi chegou ao Barcelona aos 13 anos e estreou no time principal aos 17. Já Yamal ingressou na base do clube aos sete anos e, aos 15, fez sua primeira partida pelo time adulto. Ambos se destacaram por sua precocidade e habilidade, conquistando espaço rapidamente tanto no Barcelona quanto em suas seleções nacionais.

Messi, que já soma seis Copas do Mundo, fez história ao se tornar o maior artilheiro do torneio. Yamal, por sua vez, estreou em Mundiais como titular e campeão europeu, marcando seu primeiro gol na Copa deste ano e se tornando um dos mais jovens a balançar as redes no torneio.

Curiosamente, Messi quase representou a Espanha nas categorias de base, mas acabou optando pela seleção argentina. Em 2005, uma partida organizada pela Associação de Futebol Argentino garantiu sua permanência com a camisa da Albiceleste, onde se consolidou como um dos maiores jogadores da história.

Agora, em um duelo simbólico, Messi e Yamal se enfrentam na decisão do Mundial, representando uma passagem de bastão entre gerações e reforçando o valor das histórias que o futebol proporciona.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br