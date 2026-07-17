Tempestades e granizo atingem o RS; ventos podem chegar a 90 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta para temporais e queda de granizo no Rio Grande do Sul. O aviso é resultado da combinação entre áreas de baixa pressão vindas da Argentina e um bloqueio atmosférico causado por uma forte alta pressão no Oceano Atlântico, dificultando o deslocamento dos sistemas de baixa pressão.

Essa diferença de pressão intensifica o Jato de Baixos Níveis (JBN), provocando ventos fortes em Mato Grosso do Sul e nos estados do Sul do país. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual do RS aponta que o período mais crítico será entre sábado (18) e domingo (19), com possibilidade de tempestades acompanhadas de rajadas de vento de até 90 km/h e queda de granizo, principalmente na fronteira com o Uruguai e nas regiões oeste, central e sul do estado.

Segundo o Inmet, as chuvas podem ser intensas e volumosas em curto espaço de tempo, com acumulados que podem ultrapassar 250 mm em áreas do oeste e centro do RS. Há ainda risco de tornados e ventos entre 70 e 90 km/h, especialmente entre a madrugada de sexta (17) e sábado (18).

No restante da Região Sul, o tempo segue estável no norte de Santa Catarina e no Paraná, onde há previsão de névoa seca devido à baixa umidade do ar. As temperaturas mínimas devem ficar próximas de 10°C nas áreas de serra, com tendência de aquecimento à tarde, podendo chegar a 30°C no RS e no noroeste do Paraná.

Já no Nordeste, uma frente fria no litoral mantém a previsão de chuva no norte e leste da região. No Norte, instabilidades provocadas pelo calor e pela umidade da Amazônia causam chuvas e trovoadas em Rondônia, Amazonas e no noroeste de Mato Grosso. No interior do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e norte do Sul, a umidade do ar segue baixa durante as tardes, com possibilidade de névoa seca no sábado.

Nas áreas de serra de Minas Gerais e Rio de Janeiro, há previsão de geada na sexta-feira (17).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br