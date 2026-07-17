Cambé pode instalar 13 câmeras na área rural

Encontro reuniu Prefeitura, forças policiais, Conseg Rural e produtores para discutir novas ações de prevenção a furtos e roubos no campo

A Prefeitura de Cambé realizou, na manhã de quarta-feira (15), um encontro voltado ao fortalecimento da segurança na zona rural do município. A reunião contou com representantes do poder público, forças de segurança, integrantes do Conselho de Segurança Rural e moradores do campo.

O objetivo foi ampliar o diálogo entre produtores e autoridades, avaliar as ações já implantadas e discutir novas ferramentas para prevenir furtos, roubos e outras ocorrências nas propriedades rurais.

Entre as medidas analisadas está a possibilidade de instalar mais 13 câmeras de monitoramento exclusivas para a área rural de Cambé.

Cambé amplia rede de monitoramento

Durante o encontro, a administração municipal apresentou um balanço dos investimentos realizados na segurança pública nos últimos anos.

Segundo a Prefeitura, até 2021, Cambé possuía apenas três câmeras de vigilância instaladas em todo o município. Atualmente, a estrutura municipal conta com 227 equipamentos inteligentes de monitoramento.

A rede inclui 105 câmeras fixas e 88 instaladas em escolas. Também fazem parte do sistema 65 câmeras com capacidade de monitoramento em 360 graus, 29 leitoras automáticas de placas de veículos e 28 equipamentos direcionados ao trânsito.

Os números apresentados pela administração possuem categorias que podem se complementar dentro do sistema de monitoramento. A Prefeitura informou que os equipamentos auxiliam as forças policiais na identificação de veículos, acompanhamento de ocorrências e produção de informações para investigações.

Novas câmeras podem atender propriedades rurais

A implantação das 13 novas câmeras ainda aparece como uma possibilidade em estudo. A proposta é ampliar a capacidade de vigilância em pontos estratégicos da zona rural e melhorar a resposta das forças policiais em situações suspeitas.

Por abranger uma extensa área territorial, o campo apresenta dificuldades diferentes das encontradas na região urbana. Distâncias maiores, estradas secundárias e propriedades isoladas podem tornar o atendimento policial mais complexo.

A tecnologia, neste caso, pode ajudar no acompanhamento de veículos que circulam pelas estradas rurais e na identificação de movimentações fora da rotina das comunidades.

Programa aproxima produtores e Polícia Militar

Outro tema abordado foi o fortalecimento do Programa de Segurança Rural, criado em 2022 para estabelecer uma comunicação direta entre moradores do campo e as forças policiais.

Por meio da iniciativa, os produtores podem cadastrar suas propriedades em um sistema e acionar a Patrulha Rural da Polícia Militar diante de movimentações suspeitas ou ocorrências criminosas.

O programa também mantém um canal de WhatsApp, utilizado para agilizar a troca de informações entre a comunidade rural e os agentes de segurança.

A participação dos moradores é considerada uma parte importante da estratégia, já que o compartilhamento rápido de informações pode contribuir para o planejamento das rondas e para a identificação de situações de risco.

Prefeito destaca investimento em inteligência

O prefeito Conrado Scheller afirmou que o município tem priorizado investimentos em inteligência e tecnologia para apoiar o trabalho das polícias Militar e Civil.

“Hoje, buscamos sempre o investimento na inteligência. Temos uma tecnologia que ajuda as Polícias Militar e Civil na resolução e diminuição de crimes, tanto na cidade, como no campo, escolas e ruas”, declarou.

O prefeito também destacou a aceitação do Programa de Segurança Rural entre os produtores e a consolidação do Conseg Rural como espaço de participação da comunidade.

“Temos o programa de Segurança Rural, que foi bem aceito pelos produtores, e o Conseg Rural que está se consolidando agora, ajudando a reduzir consideravelmente os índices de furtos e roubos no município”, disse.

Scheller ressaltou ainda a importância da produção agrícola para a economia local e defendeu a atuação conjunta entre Prefeitura, comunidade e órgãos policiais.

“O agro é muito importante para a economia de Cambé, assim como outros setores, e temos a consciência disso. Por isso, usamos a inteligência de nos unir, encontrarmos soluções juntos e garantirmos mais segurança para todos”, completou.

Integração deve beneficiar campo e cidade

A secretária municipal de Segurança Pública e Trânsito, Thays Kuchenbecker, afirmou que a aproximação entre o poder público e o Conselho de Segurança Rural pode fortalecer as ações realizadas em todo o município.

“A parte rural é uma grande região do município e também muito importante para a nossa agricultura”, afirmou.

Segundo ela, o vínculo com a sociedade é necessário para que o município possa avançar na implantação de medidas preventivas.

“O fortalecimento desse vínculo com a sociedade é importante para o município, principalmente para a gente avançar e trazer mais segurança”, declarou.

Embora o encontro tenha sido direcionado principalmente às demandas do campo, as informações produzidas pelos sistemas de monitoramento podem auxiliar na apuração de crimes que envolvam deslocamentos entre a zona rural e os bairros urbanos.

Conseg Rural amplia participação da comunidade

O presidente do Conseg Rural, João Inocente, destacou que o conselho surgiu a partir da mobilização dos próprios moradores e produtores.

“O Conseg surge com a própria comunidade se organizando e participando para a garantia da segurança de quem cultiva e produz”, afirmou.

Para ele, a união entre produtores, Prefeitura, forças de segurança e cooperativas fortalece não apenas o setor agrícola, mas toda a cidade.

“Essa mobilização da comunidade rural com a Prefeitura, forças de segurança e cooperativas só fortalece o município”, concluiu.

Segurança no campo exige ações permanentes

Criado em 2022, o Programa de Segurança Rural passou a oferecer uma conexão mais direta entre os produtores e a Patrulha Rural. A iniciativa atende a uma realidade comum em municípios com grande extensão territorial, onde o tempo de deslocamento e a dificuldade de localização podem interferir no atendimento das ocorrências.

Em Cambé, o avanço da rede de câmeras também representa uma mudança na estrutura disponível para as forças policiais. A quantidade de equipamentos saltou de três unidades, em 2021, para uma rede integrada de monitoramento distribuída por ruas, escolas e pontos estratégicos.

A possível instalação de novos equipamentos na zona rural ainda dependerá da definição dos locais, das condições técnicas e do planejamento do município.

Moradores e produtores rurais podem acompanhar as atualizações sobre o projeto pelos canais oficiais da Prefeitura. Para receber mais notícias de Cambé, siga o Portal Cambé nas redes sociais, compartilhe esta reportagem e deixe nos comentários como está a segurança na sua região.