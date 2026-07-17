Prazo para inscrições no Fies 2026 do segundo semestre termina nesta quinta-feira

O prazo para inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2026 se encerra nesta quinta-feira, 17 de julho. Interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Fies oferece financiamento para estudantes matriculados em cursos presenciais de instituições privadas que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), do Ministério da Educação (MEC).

Para o ano de 2026, o MEC disponibilizou mais de 112 mil vagas, sendo 67.301 no primeiro semestre e 44.867 no segundo. As vagas não preenchidas poderão ser ofertadas novamente até atingir o total previsto para o ano.

Podem se inscrever candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação. Além disso, é necessário ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos, equivalente a R$ 4.863 em 2026. Participantes do Enem como “treineiros” não são elegíveis.

O Fies Social reserva metade das vagas para estudantes cuja renda familiar por pessoa seja de até meio salário mínimo (R$ 810,50 em 2026) e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Para esses candidatos, é possível solicitar financiamento integral e não é preciso comprovar renda diretamente na instituição de ensino, mas é obrigatório validar as demais informações junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da faculdade.

O cronograma do Fies 2026 prevê inscrições de 14 a 17 de julho, divulgação do resultado em 30 de julho, período para complementação das inscrições de 31 de julho a 4 de agosto e lista de espera entre 7 e 24 de setembro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br