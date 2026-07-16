Botafogo vence Santos com gol nos acréscimos e sobe na tabela do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro retomou as atividades nesta quinta-feira (16) com dois jogos que marcaram a 19ª rodada. No Estádio Nilton Santos, o Botafogo superou o Santos por 2 a 1 em uma partida emocionante, decidida no último lance.
O destaque da noite foi o jovem Lucas Emanuel, de apenas 17 anos, que fez sua estreia como titular no time principal do Botafogo e abriu o placar. O atacante, recém-promovido da equipe sub-17, aproveitou uma falha da defesa santista para marcar um belo gol por cobertura.
No segundo tempo, o Santos pressionou e chegou ao empate com o argentino Alvaro Barreal, que aproveitou uma sobra após escanteio e finalizou para o gol vazio. O time paulista quase virou o jogo, mas parou nas defesas do goleiro Léo Linck e na trave.
Quando tudo indicava que o empate prevaleceria, o Botafogo garantiu a vitória no último lance. O panamenho Kadir, de 18 anos, aproveitou um erro do goleiro Gabriel Brazão fora da área, avançou e marcou o gol decisivo, assegurando os três pontos para o Glorioso.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos 25 pontos e subiu provisoriamente para a nona colocação. O Santos permanece com 21 pontos, ocupando o 16º lugar, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.
As equipes ainda não contaram com jogadores que disputaram a Copa do Mundo, como Danilo (Botafogo) e Neymar (Santos), que retornam aos clubes nesta sexta-feira (17).
Na outra partida da noite, o Vitória venceu o Vasco por 1 a 0 no Barradão. O gol foi marcado por Renato Kayzer, ex-jogador do clube carioca, após uma falha defensiva. O Vitória igualou a pontuação do Botafogo, mas fica atrás pelo saldo de gols, ocupando o décimo lugar. O Vasco, com 20 pontos, abre a zona de rebaixamento.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br