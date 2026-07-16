Cambé inicia elaboração do novo Plano Municipal de Educação para a próxima década

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deu início ao processo de elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME), que irá definir metas e estratégias para o setor educacional entre 2027 e 2037. A primeira reunião da Comissão Gestora e do Fórum Municipal de Educação ocorreu recentemente, marcando o começo dos trabalhos coletivos.

Durante o encontro, foram apresentadas a metodologia de trabalho, o cronograma das atividades e as próximas etapas do processo, que contará com ampla participação da comunidade. O objetivo é construir um documento que oriente as políticas públicas de educação no município pelos próximos dez anos.

O PME é uma exigência legal e deve estar alinhado ao Plano Nacional de Educação (PNE), publicado a cada década pelo Governo Federal, que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a educação em todo o país. Cambé já possui um histórico de adequação ao PNE, com o primeiro plano municipal criado em 2012 e atualizado em 2015.

A previsão é que o novo texto seja finalizado até dezembro de 2026, seguindo o prazo nacional para aprovação dos planos municipais. O processo inclui diagnóstico da situação atual, definição de prioridades, metas e estratégias, além de consultas e audiências públicas para garantir a participação social.

Após a elaboração, o documento será encaminhado à Câmara Municipal como projeto de lei para apreciação e aprovação. A assessora Juliana Peres destacou a importância do envolvimento da sociedade e do compromisso coletivo para planejar uma educação de qualidade, com acesso, permanência e equidade para todos os estudantes de Cambé.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br