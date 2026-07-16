Senado aprova inclusão de educação financeira no currículo escolar

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (15) a inclusão da educação financeira no currículo dos ensinos fundamental e médio. O projeto de lei, relatado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), determina que o tema será abordado de forma transversal em disciplinas já existentes, como matemática, história e geografia, durante toda a trajetória escolar.

A proposta reforça a obrigatoriedade do ensino de educação financeira, que já integra a Base Nacional Comum Curricular desde 2017, ao inseri-la na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com isso, a aplicação do tema nas escolas passa a ter respaldo legal mais robusto.

Cada instituição de ensino terá autonomia para adaptar o conteúdo ao seu projeto pedagógico, respeitando as particularidades locais e evitando a sobrecarga dos estudantes. O texto aprovado também amplia o escopo da proposta, incluindo a promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária, para que os alunos compreendam a importância dos impostos, o funcionamento da previdência social e dos seguros.

Como o projeto foi alterado no Senado, ele retorna agora à Câmara dos Deputados para nova análise antes de seguir para sanção.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br