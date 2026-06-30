Cambé recebe prêmio nacional por excelência na merenda escolar e ações de alimentação saudável

Cambé foi reconhecida nacionalmente pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Ministério da Educação, por seu projeto inovador de promoção da alimentação saudável entre alunos da rede municipal. A premiação ocorreu após a realização do projeto “I Encontro com o CAE: diálogo com as famílias sobre seletividade alimentar”, que envolveu pais, alunos e profissionais da educação em atividades práticas e orientações sobre hábitos alimentares saudáveis.

O projeto, realizado no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nelson Florêncio Pizaia, contou com a participação de nutricionistas e proporcionou momentos de conversa com as famílias sobre a importância de uma alimentação equilibrada desde a infância. Durante as atividades, crianças e responsáveis prepararam pratos com frutas do cardápio escolar, incentivando a aceitação de novos alimentos de forma lúdica.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a ação surgiu da necessidade de ampliar o diálogo sobre alimentação saudável, identificada durante visitas do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) às escolas. O objetivo é levar informações que possam ser aplicadas tanto no ambiente escolar quanto no familiar, promovendo saúde e qualidade de vida para os estudantes.

Atualmente, Cambé serve cerca de 17 mil refeições diárias a 11 mil alunos, com cardápios elaborados por nutricionistas que priorizam alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, cereais e proteínas. A inclusão do peixe na merenda escolar é um dos destaques, tornando Cambé o município da região que mais investe nesse alimento, com 800 quilos servidos apenas em maio, conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR).

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, destaca que a conquista do prêmio reflete o compromisso da gestão em oferecer não apenas ensino de qualidade, mas também uma alimentação nutritiva que contribui para o desenvolvimento das crianças. O trabalho conjunto entre nutricionistas, equipes escolares, famílias e o CAE fortalece a promoção de hábitos saudáveis e a inclusão alimentar.

O reconhecimento nacional reforça a importância das ações de educação alimentar e nutricional, que incentivam as crianças a experimentar novos alimentos e adotarem escolhas mais saudáveis ao longo da vida.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br