Cambé inicia inscrições para seletiva do JEPS Bom de Bola 2026

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), anunciou o início das inscrições para a Seletiva Municipal do JEPS Bom de Bola 2026. O torneio, voltado para estudantes da rede escolar local, será realizado entre os dias 27 e 31 de julho de 2026.

As escolas interessadas devem entregar a lista de atletas e professores entre 6 e 10 de julho de 2026, diretamente na sede da SEMEL, localizada na Rua Brasília, nº 911, Jardim Alvorada, em Cambé. Uma reunião preliminar para organização do evento está marcada para 10 de julho, às 9h30, também na SEMEL.

Os regulamentos, formulários de inscrição e demais informações estão disponíveis no site oficial da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A competição será dividida em duas categorias: Classe “A”, para atletas nascidos de 2009 a 2011 (15 a 17 anos), e Classe “B”, para nascidos de 2012 a 2014 (12 a 14 anos), com participação de ambos os sexos.

Segundo a SEMEL, é obrigatório informar o número do documento de identificação de cada participante na ficha de inscrição e apresentar o documento original antes de cada partida. Cada escola poderá substituir ou incluir até quatro atletas após a entrega da lista, desde que a alteração seja feita antes do primeiro jogo da equipe.

Os horários dos jogos serão definidos conforme o número de equipes inscritas, sendo que a preferência é para que a Classe A jogue pela manhã e a Classe B à tarde.

Os times campeões da seletiva municipal garantem vaga para a fase regional do Bom de Bola, que ocorrerá de 20 a 23 de agosto de 2026, em Tamarana. O regulamento completo da etapa estadual pode ser consultado no site da Secretaria de Esporte do Paraná.

Fonte: semecambe.wordpress.com