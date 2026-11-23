A Caixa divulgou o resultado do concurso 3089 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

17 18 27 36 58 59

Na ordem do sorteio: 59 – 17 – 58 – 18 – 36 – 27.

Premiação do concurso 3089

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 26 R$ 51.466,57 4 acertos 2.971 R$ 643,42

A arrecadação total do concurso foi de R$ 43.654.158,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3090, está previsto para terça-feira (24/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 65.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3088 de quinta-feira (19/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 45 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.