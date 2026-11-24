A Caixa divulgou o resultado do concurso 1284 da Loteca. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), em ,. 111 apostas acertaram a faixa principal (1º (14 acertos)) e cada uma vai receber R$ 35.941,35.
Resultados dos 14 jogos
|Jogo
|Equipe 1
|Placar
|Equipe 2
|1
|PALMEIRAS
|1 × 1
|FLAMENGO
|2
|ATHLETICO
|4 × 2
|REMO
|3
|BAHIA
|0 × 1
|CORITIBA
|4
|ATLETICO
|0 × 2
|BOCA JUNIORS
|5
|CHAPECOENSE
|1 × 2
|CRUZEIRO
|6
|REAL MADRID
|2 × 1
|CELTA DE VIGO
|7
|JUVENTUS
|4 × 0
|VENEZIA
|8
|BARCELONA
|3 × 2
|VILLARREAL
|9
|LIVERPOOL
|4 × 0
|MANCHESTER UNITED
|10
|FLUMINENSE
|1 × 0
|MIRASSOL
|11
|BRAGANTINO
|1 × 0
|VASCO DA GAMA
|12
|OSASUNA
|1 × 0
|MALAGA
|13
|ATALANTA BERGAMAS
|4 × 4
|INTER DE MILAO
|14
|GETAFE
|0 × 3
|ATLETICO MADRID
Premiação do concurso 1284
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|1º (14 acertos)
|111
|R$ 35.941,35
|2º (13 acertos)
|5.810
|R$ 60,61
A arrecadação total do concurso foi de R$ 6.403.104,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Canal eletrônico (internet/app) — 37 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 12 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 7 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas
- Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta
- Canal eletrônico (internet/app) — 23 apostas
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1285, está previsto para sábado (28/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Loteca 1283 de terça-feira (17/11): 33 apostas acertam e cada uma leva R$ 12 mil.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h09 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.