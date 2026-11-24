A Caixa divulgou o resultado do concurso 1284 da Loteca. O sorteio foi realizado na segunda-feira (23/11/2026), em ,. 111 apostas acertaram a faixa principal (1º (14 acertos)) e cada uma vai receber R$ 35.941,35.

Resultados dos 14 jogos

Jogo Equipe 1 Placar Equipe 2 1 PALMEIRAS 1 × 1 FLAMENGO 2 ATHLETICO 4 × 2 REMO 3 BAHIA 0 × 1 CORITIBA 4 ATLETICO 0 × 2 BOCA JUNIORS 5 CHAPECOENSE 1 × 2 CRUZEIRO 6 REAL MADRID 2 × 1 CELTA DE VIGO 7 JUVENTUS 4 × 0 VENEZIA 8 BARCELONA 3 × 2 VILLARREAL 9 LIVERPOOL 4 × 0 MANCHESTER UNITED 10 FLUMINENSE 1 × 0 MIRASSOL 11 BRAGANTINO 1 × 0 VASCO DA GAMA 12 OSASUNA 1 × 0 MALAGA 13 ATALANTA BERGAMAS 4 × 4 INTER DE MILAO 14 GETAFE 0 × 3 ATLETICO MADRID

Premiação do concurso 1284

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 1º (14 acertos) 111 R$ 35.941,35 2º (13 acertos) 5.810 R$ 60,61

A arrecadação total do concurso foi de R$ 6.403.104,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Canal eletrônico (internet/app) — 37 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 12 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 3 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 7 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 5 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 2 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 4 apostas Canal eletrônico (internet/app) — 1 aposta Canal eletrônico (internet/app) — 23 apostas

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1285, está previsto para sábado (28/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 1.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Loteca 1283 de terça-feira (17/11): 33 apostas acertam e cada uma leva R$ 12 mil.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 24/11/2026 às 02h09 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.