A previsão do tempo em Londrina chama atenção nesta quarta-feira (25) por reunir, em poucos dias, sinais de instabilidade, calor e avisos de tempestade. As informações publicadas por diferentes veículos mostram um cenário de mudança rápida, mas nem todas as projeções coincidem quanto à intensidade da chuva.

O que já foi divulgado

Na segunda-feira (23), a semana começou com alerta amarelo de tempestade para a cidade. O aviso de perigo potencial, emitido pelo Inmet, valia até as 23h59 daquele dia e previa chuva de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km/h. O título da reportagem também aponta risco de granizo na segunda e na terça.

Na terça-feira (24), a previsão era de tempo instável, com temperaturas próximas dos 30 graus. Ou seja, o calor segue presente mesmo em um período de risco de temporais, combinação comum em dias de atmosfera instável.

Ainda na terça, outro levantamento noticiado falava em alerta laranja de tempestade para Londrina e mais uma cidade. Segundo o título da matéria, havia possibilidade de ventos de 100 km/h, intensidade capaz de derrubar a rede de energia.

Versões diferentes para quarta-feira

Para esta quarta-feira (25), as fontes não apresentam o mesmo quadro. Uma delas indica 90% de chance de tempestades e fala em um dia de chuva intensa em Londrina. Outra descreve temperaturas entre 22°C e 29°C, com sol entre algumas nuvens e chuva rápida.

A diferença pode estar na forma como cada veículo resume o dia, no horário considerado ou no modelo de previsão usado. Os textos disponíveis não permitem confirmar o motivo. Por isso, o mais prudente é tratar a quarta-feira como um dia de tempo instável, com chance relevante de chuva, mas sem certeza sobre a duração e a força das pancadas.

Por que o assunto interessa agora

Sequência de avisos: alertas de tempestade apareceram em dias seguidos, em níveis diferentes (amarelo e laranja).

alertas de tempestade apareceram em dias seguidos, em níveis diferentes (amarelo e laranja). Riscos citados: chuva volumosa, vento forte, possibilidade de granizo e de problemas no fornecimento de energia.

chuva volumosa, vento forte, possibilidade de granizo e de problemas no fornecimento de energia. Calor com chuva: as máximas ficam entre 29°C e cerca de 30°C, o que ajuda a explicar a instabilidade.

as máximas ficam entre 29°C e cerca de 30°C, o que ajuda a explicar a instabilidade. Previsões divergentes: a diferença entre as projeções para quarta-feira reforça a necessidade de acompanhar atualizações ao longo do dia.

Como acompanhar

Como alertas meteorológicos podem ser atualizados, ampliados ou encerrados em poucas horas, vale consultar os boletins oficiais antes de sair de casa ou de organizar atividades ao ar livre. Os textos reunidos aqui não trazem orientações específicas da Defesa Civil, por isso este conteúdo se limita a descrever o cenário informado até o momento.

Em resumo, o quadro para Londrina combina temperaturas elevadas, chance de chuva forte e avisos que variam de acordo com a fonte. A quarta-feira (25) deve ser observada com atenção, principalmente por causa da divergência entre a previsão de chuva rápida e a de tempestades intensas.

Fontes consultadas