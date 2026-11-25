O Projeto de Lei 4675/2025, chamado de PL dos Mercados Digitais, deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana. A informação foi dada pelo relator da proposta, o deputado paranaense Aliel Machado (PV-PR), em pronunciamento na tarde desta terça-feira (24).

Segundo o parlamentar, a data foi acertada diretamente com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e tem o apoio de líderes partidários. Para ser aprovado, o texto precisa de maioria simples entre os deputados e, depois, ainda passará pelo Senado.

“Esse é um projeto que não trata de regulamentação de conteúdo. É um projeto que pode trazer uma economia de até R$ 50 bilhões para os brasileiros, para os pequenos empresários, para os consumidores. É um projeto de lei que vem sendo debatido há mais de dois anos pelo governo federal e depois encaminhado a essa Casa”, declarou Machado.

A proposta foi enviada pelo governo federal no ano passado e busca atualizar as regras brasileiras de defesa da concorrência, com foco na concentração de poder econômico das grandes plataformas digitais. O texto não cria normas gerais sobre conteúdos publicados na internet nem regras de moderação para redes sociais.

O projeto prevê a criação de uma Superintendência de Mercados Digitais dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O novo setor poderá abrir processos para classificar empresas como agentes de relevância sistêmica nesses mercados e definir obrigações especiais para elas.

O Cade é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com autonomia administrativa e decisória. O órgão tem a função de prevenir e combater práticas que prejudiquem a livre concorrência e a ordem econômica no país.

Entre os critérios para enquadrar uma empresa estão o faturamento anual acima de R$ 50 bilhões no mundo ou de R$ 5 bilhões no Brasil e a atuação em mais de um mercado de múltiplos lados ou o controle de acesso a ecossistemas digitais. Cada caso também dependerá de uma avaliação individual e fundamentada pelo Cade.

De acordo com o texto, atingir o patamar financeiro não leva à designação automática nem à aplicação imediata de obrigações. As medidas dependerão de processos específicos, com participação das empresas e análise dos riscos à concorrência.

A nova regulação pode atingir segmentos como sistemas operacionais e lojas de aplicativos, dominados por empresas como Microsoft, Apple e Google, além do comércio eletrônico e dos marketplaces, onde atuam Amazon e Mercado Livre. Plataformas de intermediação de serviços, como iFood, Uber e Airbnb, computação em nuvem, buscadores, publicidade digital e redes sociais também poderão ser alvo de processos do Cade.

Entre as possíveis exigências estão regras de transparência, portabilidade de dados e interoperabilidade. As empresas também poderiam ser proibidas de favorecer produtos próprios, vincular serviços ou usar o desenho das plataformas para influenciar a escolha dos usuários.

“Nosso projeto, que é técnico, não trata de punição antecipada, ele não vincula a designação com a obrigação, ele coloca em modelos separados. Inclusive, depois de observarmos a experiência na Europa, nós aprimoramos para que aqui fosse melhor. E ele não entrega poder ao governo, como muitos estão dizendo. Ele entrega poder ao Cade, que tem seus conselheiros com mandato”, afirmou o relator. “Nada contra as empresas, queremos mais empresas, menos monopólio”, completou.

Dezenas de organizações da sociedade civil defendem a aprovação. Em manifestação pública, a Sala de Articulação contra a Desinformação (SAD) e entidades como Coalizão Direitos na Rede (CDR), Aláfia Lab, Sleeping Giants Brasil, DiraCom, Data Privacy Brasil, Intervozes e Artigo 19 pediram urgência na votação.

Na nota, as entidades afirmam que consumidores ficam “cada vez mais dependentes de ecossistemas fechados, com possibilidades limitadas de escolha” e que pequenos e médios negócios “enfrentam barreiras de acesso e expansão de suas atividades nesses mercados digitais”. O documento defende a atuação do poder público “para a construção de um mercado verdadeiramente competitivo, com oportunidades reais de transformação positiva”.

As grandes plataformas resistem à proposta. Em julho deste ano, o Conselho Digital, que reúne empresas como Google, Meta, Amazon, TikTok e OpenAI, divulgou carta aberta contra o substitutivo do projeto.

Segundo a entidade, o texto permitiria impor obrigações estruturais sem comprovação de dano concreto ou de conduta anticompetitiva e ampliaria “excessivamente o poder do governo sobre produtos e serviços digitais”. As empresas também apontam risco de interferência em algoritmos, ranqueamento, interoperabilidade e contratos por decisões administrativas.

As plataformas argumentam que o Brasil já tem instrumentos para combater abusos, como a Lei de Defesa da Concorrência, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Código de Defesa do Consumidor. As críticas foram reforçadas recentemente por uma carta assinada por mais de 70 juristas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br