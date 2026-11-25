Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3090 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou.

A estimativa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 26 de novembro, é de R$ 75 milhões.

Resultado da Mega-Sena 3090

Confira as dezenas sorteadas em ordem crescente:

10 – 14 – 27 – 28 – 47 – 57

O Portal Cambé apresenta abaixo os detalhes da premiação do concurso.

Ganhadores e premiação

Embora nenhuma aposta tenha acertado as seis dezenas, houve ganhadores na quina e na quadra:

Faixa Apostas ganhadoras Prêmio por aposta Sena — seis acertos Nenhuma Acumulou Quina — cinco acertos 41 R$ 38.160,32 Quadra — quatro acertos 3.800 R$ 588,18

Na quina, 41 apostas ganharam R$ 38.160,32 cada. Já na quadra, 3.800 apostas receberão R$ 588,18 cada.

Próximo sorteio pode pagar R$ 75 milhões

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado em 26 de novembro de 2026, com prêmio estimado em R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O valor acumulado para esse concurso é de R$ 65.900.069,67. Esse montante é diferente da estimativa de premiação anunciada para o próximo sorteio.

Valores acumulados

Além do montante destinado ao próximo concurso, foram informadas as seguintes reservas:

Próximo concurso de final zero ou cinco, o 3095: R$ 3.911.431,93.

R$ 3.911.431,93. Sorteio especial: R$ 162.086.617,91.

Acompanhe o Portal Cambé para conferir os próximos resultados da Mega-Sena e as informações sobre ganhadores e premiação.

Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa Econômica Federal.