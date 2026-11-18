A Caixa divulgou o resultado do concurso 7170 da Quina. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (5 acertos) e vai receber R$ 14.511.338,50.
Números sorteados
03 07 11 19 53
Na ordem do sorteio: 53 – 19 – 11 – 07 – 03.
Premiação do concurso 7170
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|5 acertos
|1
|R$ 14.511.338,50
|4 acertos
|228
|R$ 2.220,50
|3 acertos
|10.665
|R$ 45,21
|2 acertos
|164.957
|R$ 2,92
A arrecadação total do concurso foi de R$ 11.010.861,00.
Onde saíram as apostas da faixa principal
- Sao Jose de Ribamar (MA) — 1 aposta
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 7171, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Quina 7169 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 14,5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.