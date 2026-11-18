A Caixa divulgou o resultado do concurso 7170 da Quina. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). 1 aposta acertou a faixa principal (5 acertos) e vai receber R$ 14.511.338,50.

Números sorteados

03 07 11 19 53

Na ordem do sorteio: 53 – 19 – 11 – 07 – 03.

Premiação do concurso 7170

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 5 acertos 1 R$ 14.511.338,50 4 acertos 228 R$ 2.220,50 3 acertos 10.665 R$ 45,21 2 acertos 164.957 R$ 2,92

A arrecadação total do concurso foi de R$ 11.010.861,00.

Onde saíram as apostas da faixa principal

Sao Jose de Ribamar (MA) — 1 aposta

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 7171, está previsto para quarta-feira (18/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Quina 7169 de segunda-feira (16/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 14,5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h05 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.