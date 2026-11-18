A Caixa divulgou o resultado do concurso 2469 da Timemania. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
04 14 15 16 33 38 57
Na ordem do sorteio: 38 – 15 – 16 – 04 – 33 – 57 – 14.
Time do coração
PAYSANDU /PA
Premiação do concurso 2469
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|4
|R$ 49.908,58
|5 acertos
|195
|R$ 1.462,52
|4 acertos
|3.954
|R$ 10,50
|3 acertos
|36.129
|R$ 3,50
|Time do Coração
|9.757
|R$ 8,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.353.724,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 2470, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 29.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Timemania 2468 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 28 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.