A Caixa divulgou o resultado do concurso 2469 da Timemania. O sorteio foi realizado na terça-feira (17/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

04 14 15 16 33 38 57

Na ordem do sorteio: 38 – 15 – 16 – 04 – 33 – 57 – 14.

Time do coração

PAYSANDU /PA

Premiação do concurso 2469

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 4 R$ 49.908,58 5 acertos 195 R$ 1.462,52 4 acertos 3.954 R$ 10,50 3 acertos 36.129 R$ 3,50 Time do Coração 9.757 R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.353.724,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2470, está previsto para quinta-feira (19/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 29.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Timemania 2468 de domingo (15/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 28 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 18/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.