A Caixa divulgou o resultado do concurso 2468 da Timemania. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
03 15 22 31 38 47 61
Na ordem do sorteio: 15 – 38 – 47 – 03 – 22 – 31 – 61.
Time do coração
REMO /PA
Premiação do concurso 2468
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|2
|R$ 105.919,96
|5 acertos
|205
|R$ 1.476,23
|4 acertos
|3.634
|R$ 10,50
|3 acertos
|34.286
|R$ 3,50
|Time do Coração
|12.094
|R$ 8,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.548.198,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 2469, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 28.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado da Timemania 2467 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27,5 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.