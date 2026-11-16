A Caixa divulgou o resultado do concurso 2468 da Timemania. O sorteio foi realizado no domingo (15/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

03 15 22 31 38 47 61

Na ordem do sorteio: 15 – 38 – 47 – 03 – 22 – 31 – 61.

Time do coração

REMO /PA

Premiação do concurso 2468

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 2 R$ 105.919,96 5 acertos 205 R$ 1.476,23 4 acertos 3.634 R$ 10,50 3 acertos 34.286 R$ 3,50 Time do Coração 12.094 R$ 8,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.548.198,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 2469, está previsto para terça-feira (17/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 28.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Timemania 2467 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27,5 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 16/11/2026 às 02h07 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.