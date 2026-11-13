Resultado da Mega-Sena 3085 de quinta-feira (12/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 27 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3085 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na quinta-feira (12/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

10 27 29 37 39 59

Na ordem do sorteio: 10 – 59 – 27 – 37 – 39 – 29.

Premiação do concurso 3085

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 6 acertos Não houve acertadores — 5 acertos 30 R$ 37.046,54 4 acertos 2.272 R$ 698,81

A arrecadação total do concurso foi de R$ 36.257.334,00.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 3086, está previsto para domingo (15/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 27.000.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado da Mega-Sena 3084 de terça-feira (10/11): veja os números.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 13/11/2026 às 02h04 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.