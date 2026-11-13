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Sara dos Santos conquista ouro inédito no boxe feminino juvenil

Sara dos Santos conquista ouro inédito no boxe feminino juvenil nos Jogos Olímpicos da Juventude. Veja como a atleta fez história para o Brasil.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Sara dos Santos conquista ouro inédito no boxe feminino juvenil
Sara dos Santos conquista ouro inédito no boxe feminino juvenil
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A jovem pugilista Sara dos Santos, de Uruguaiana (RS), fez história ao garantir a medalha de ouro para o Brasil no boxe feminino dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Dacar, Senegal, nesta quinta-feira (12). Aos 17 anos, ela foi a única representante brasileira na modalidade e venceu a final da categoria até 57 kg contra a cazaque Aknur Tursyngali, virando o placar após perder o primeiro round.

Com a vitória, Sara se tornou a primeira brasileira a conquistar o lugar mais alto do pódio no boxe feminino juvenil, somando o terceiro ouro do Brasil na competição, que já conta também com duas pratas e um bronze. A atleta chegou à final após três vitórias consecutivas e, na decisão, superou a adversária por 4 a 1 na avaliação dos juízes no último round.

Emocionada após a conquista, Sara destacou o orgulho de representar o país e seu estado, o Rio Grande do Sul. Ela ressaltou o esforço e a dedicação nos treinamentos como fundamentais para alcançar o resultado inédito.

Além do boxe, o Brasil segue em busca de mais medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude. A seleção masculina de handebol de praia garantiu vaga na final após vencer a Hungria e disputa o ouro contra a Alemanha nesta sexta-feira (13).

O desempenho de Sara dos Santos reforça o crescimento do esporte feminino brasileiro e inspira jovens atletas do país. O feito também destaca o potencial de novos talentos do interior do Rio Grande do Sul, tradicional celeiro de esportistas dedicados.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#boxe#Brasil#Esporte Feminino#Jogos Olímpicos da Juventude#ouro#Rio Grande do Sul#Sara dos Santos#Uruguaiana
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