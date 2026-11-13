O concurso 3828 da Lotofácil foi realizado nesta quinta-feira (12). Confira as 15 dezenas sorteadas e saiba como consultar a premiação.

Resultado da Lotofácil 3828

A Lotofácil realizou nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 3828. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

As 15 dezenas apresentadas durante o sorteio foram:

✿ Lotofácil RESULTADO • CONCURSO 3828 Confira as 15 dezenas sorteadas 03 05 07 08 11 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 PORTAL CAMBÉ | INFORMAÇÃO PARA VOCÊ

Confira os números sorteados na Lotofácil desta quinta-feira

As dezenas foram organizadas em ordem crescente para facilitar a conferência dos bilhetes. Os apostadores que participaram do concurso 3828 podem comparar seus jogos com os números apresentados acima.

A Lotofácil contempla apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O prêmio principal é destinado aos apostadores que conseguem acertar todas as 15 dezenas.

Como funciona a premiação da Lotofácil?

Para participar, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Na aposta simples, são selecionadas 15 dezenas.

A modalidade possui cinco faixas de premiação. Os valores pagos para 11, 12 e 13 acertos são fixos conforme as regras vigentes, enquanto os prêmios das faixas de 14 e 15 acertos dependem da arrecadação e da quantidade de ganhadores.

O resultado completo, incluindo o número de apostas premiadas e a distribuição dos valores, pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como conferir uma aposta?

Os jogadores de Cambé, Londrina e de outras cidades do Paraná podem conferir seus bilhetes nas casas lotéricas ou por meio dos canais oficiais da Caixa.

É importante guardar o comprovante original da aposta, necessário para solicitar o pagamento de eventual prêmio. O prazo para resgate é de 90 dias corridos após a data do sorteio.

O Portal Cambé acompanha os resultados das principais loterias do país, trazendo as dezenas sorteadas e informações para os apostadores.