O concurso 3085 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 20 milhões nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026. O sorteio está previsto para as 21h, no horário de Brasília.

As seis dezenas serão publicadas nesta página após o sorteio e a conferência do resultado.

Resultado da Mega-Sena 3085

Aguardando o resultado. Acompanhe abaixo a contagem regressiva para o horário previsto do sorteio.

Confira as dezenas Resultado da Mega-Sena Concurso 3085 • 12/11/2026 10

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29 Sorteio Realizado Confira seu bilhete com o resultado oficial divulgado pela Caixa.

Após a divulgação, este espaço será atualizado com os números sorteados. Se você estiver com a página aberta, atualize-a para consultar as informações mais recentes.

Prêmio estimado em R$ 20 milhões

A estimativa de premiação do concurso 3085 é de R$ 20 milhões para a faixa principal. A confirmação sobre o prêmio ter saído ou acumulado será acrescentada após a divulgação oficial.

Ganhadores e premiação

A quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa serão informados após a divulgação do rateio pela Caixa Econômica Federal.

Sena — seis acertos: aguardando divulgação.

aguardando divulgação. Quina — cinco acertos: aguardando divulgação.

aguardando divulgação. Quadra — quatro acertos: aguardando divulgação.

Confira sempre seu bilhete com o resultado oficial da Caixa.

Esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas e a premiação do concurso 3085.