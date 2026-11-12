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Lula afirma que Brasil lidera debate climático mundial

Lula destaca liderança do Brasil na COP31 sobre clima e reforça compromisso ambiental. Saiba como o país busca protagonismo nas negociações globais.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Lula afirma que Brasil lidera debate climático mundial
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (12), durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que o Brasil ocupa posição de destaque e autoridade nas discussões sobre clima e meio ambiente. O encontro reuniu representantes da sociedade civil e ocorreu em meio a debates globais sobre sustentabilidade.

Lula destacou que o compromisso do país com o desmatamento zero é uma decisão interna, reforçando que o Brasil não está apenas atendendo a pressões internacionais, mas seguindo sua própria consciência ambiental. Segundo ele, o país chega à COP31 com propostas concretas e pronto para mostrar ao mundo que leva a sério a preservação ambiental.

Brasil busca protagonismo nas negociações

Durante o evento, o presidente incentivou os brasileiros a participarem das discussões ambientais com confiança, ressaltando que o país está preparado para assumir papel de liderança. Lula também mencionou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, esclarecendo que o objetivo não é pedir ajuda, mas atrair investimentos que beneficiem tanto investidores quanto nações que protegem suas florestas.

Vozes da juventude e dos povos indígenas

O encontro contou com a participação de Marcele Oliveira, representante da juventude na COP30, que pediu maior prioridade para ações climáticas e a inclusão remunerada de jovens em projetos ambientais. Josi Kaingang, liderança indígena, reforçou a importância da presença de povos originários nas próximas conferências e defendeu a demarcação de terras como medida fundamental para conter a crise climática.

Contexto local e histórico

O Brasil tem sido reconhecido internacionalmente por sua diversidade ambiental e pelo papel estratégico na proteção de biomas como a Amazônia. Nos últimos anos, a pauta ambiental ganhou espaço no debate público, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pela necessidade de desenvolvimento sustentável.

O Portal Cambé segue acompanhando os desdobramentos das políticas ambientais brasileiras e convida a comunidade a compartilhar opiniões e participar das discussões sobre o futuro do nosso meio ambiente.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Brasil#clima#COP31#desmatamento zero#juventude#lula#MEIO AMBIENTE#povos indígenas
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Redação Portal Cambé
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