Sorteio desta quinta-feira tem prêmio estimado em R$ 10 milhões; confira as dezenas sorteadas e os valores pagos aos ganhadores.

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 7166 da Quina, com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

O sorteio está programado para as 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

O Portal Cambé acompanha a divulgação dos resultados das loterias e atualizará esta matéria com os números sorteados e a distribuição dos prêmios.

Resultado da Quina 7166: números sorteados nesta quinta-feira (12/11)

Confira as cinco dezenas do concurso 7166, em ordem numérica:

🍀 Resultado da Quina 7166 Quinta-feira • 12 de novembro de 2026 DEZENAS SORTEADAS 19 31 61 67 69 Prêmio estimado do concurso R$ 10 milhões Fonte: Loterias Caixa

Premiação da Quina 7166

Após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal, confira a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Faixa Ganhadores Valor do prêmio Quina (5 acertos) Aguardando Aguardando Quadra (4 acertos) Aguardando Aguardando Terno (3 acertos) Aguardando Aguardando Duque (2 acertos) Aguardando Aguardando

Prêmio estimado: R$ 10.000.000,00

Situação: Aguardando resultado oficial.

Resultado anterior da Quina

No concurso 7165, realizado na quarta-feira (11/11), nenhuma aposta acertou as cinco dezenas, fazendo o prêmio principal acumular.

Os números sorteados foram:

47 – 57 – 58 – 74 – 77

Na ocasião, 49 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 9.218,54 cada. Outras 3.394 apostas fizeram o terno, com prêmio individual de R$ 126,75. Já o duque teve 83.127 apostas ganhadoras, com pagamento de R$ 5,17 para cada uma.

Como funciona a Quina?

Na Quina, o jogador pode escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Os prêmios são distribuídos para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números.

A probabilidade de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em 24.040.016.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso, de número 7167, está previsto para sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h.

Prêmio estimado do próximo concurso: [ATUALIZAR APÓS O RESULTADO]

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Onde conferir o resultado oficial?

Os resultados e a premiação podem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.

O Portal Cambé também publica os resultados das principais loterias brasileiras, permitindo que os leitores acompanhem os sorteios e confiram seus bilhetes.

Fonte: Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa.