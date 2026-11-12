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Resultado da Quina 7166 de hoje (12/11); veja os números

Por Redação Portal CambéAtualizada em 12/11/2026 às 21:152 min de leitura
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Sorteio desta quinta-feira tem prêmio estimado em R$ 10 milhões; confira as dezenas sorteadas e os valores pagos aos ganhadores.

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 7166 da Quina, com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

O sorteio está programado para as 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

O Portal Cambé acompanha a divulgação dos resultados das loterias e atualizará esta matéria com os números sorteados e a distribuição dos prêmios.

Resultado da Quina 7166: números sorteados nesta quinta-feira (12/11)

Confira as cinco dezenas do concurso 7166, em ordem numérica:

🍀 Resultado da Quina 7166

Quinta-feira • 12 de novembro de 2026

DEZENAS SORTEADAS
19 31 61 67 69

Prêmio estimado do concurso

R$ 10 milhões

Fonte: Loterias Caixa

Premiação da Quina 7166

Após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal, confira a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa de premiação.

FaixaGanhadoresValor do prêmio
Quina (5 acertos)AguardandoAguardando
Quadra (4 acertos)AguardandoAguardando
Terno (3 acertos)AguardandoAguardando
Duque (2 acertos)AguardandoAguardando

Prêmio estimado: R$ 10.000.000,00

Situação: Aguardando resultado oficial.

Resultado anterior da Quina

No concurso 7165, realizado na quarta-feira (11/11), nenhuma aposta acertou as cinco dezenas, fazendo o prêmio principal acumular.

Os números sorteados foram:

47 – 57 – 58 – 74 – 77

Na ocasião, 49 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 9.218,54 cada. Outras 3.394 apostas fizeram o terno, com prêmio individual de R$ 126,75. Já o duque teve 83.127 apostas ganhadoras, com pagamento de R$ 5,17 para cada uma.

Como funciona a Quina?

Na Quina, o jogador pode escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Os prêmios são distribuídos para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números.

A probabilidade de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em 24.040.016.

Quando será o próximo sorteio da Quina?

O próximo concurso, de número 7167, está previsto para sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h.

Prêmio estimado do próximo concurso: [ATUALIZAR APÓS O RESULTADO]

As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Onde conferir o resultado oficial?

Os resultados e a premiação podem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.

O Portal Cambé também publica os resultados das principais loterias brasileiras, permitindo que os leitores acompanhem os sorteios e confiram seus bilhetes.

Fonte: Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa.

Tags
#Caixa Econômica Federal#loterias#Loterias CAIXA#quina#resultado da Quina
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Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.