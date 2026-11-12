Sorteio desta quinta-feira tem prêmio estimado em R$ 10 milhões; confira as dezenas sorteadas e os valores pagos aos ganhadores.
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2026, o sorteio do concurso 7166 da Quina, com prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as cinco dezenas.
O sorteio está programado para as 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.
O Portal Cambé acompanha a divulgação dos resultados das loterias e atualizará esta matéria com os números sorteados e a distribuição dos prêmios.
Resultado da Quina 7166: números sorteados nesta quinta-feira (12/11)
Confira as cinco dezenas do concurso 7166, em ordem numérica:
🍀 Resultado da Quina 7166
Quinta-feira • 12 de novembro de 2026
Prêmio estimado do concurso
Fonte: Loterias Caixa
Premiação da Quina 7166
Após a divulgação oficial da Caixa Econômica Federal, confira a quantidade de apostas ganhadoras e os valores pagos em cada faixa de premiação.
|Faixa
|Ganhadores
|Valor do prêmio
|Quina (5 acertos)
|Aguardando
|Aguardando
|Quadra (4 acertos)
|Aguardando
|Aguardando
|Terno (3 acertos)
|Aguardando
|Aguardando
|Duque (2 acertos)
|Aguardando
|Aguardando
Prêmio estimado: R$ 10.000.000,00
Situação: Aguardando resultado oficial.
Resultado anterior da Quina
No concurso 7165, realizado na quarta-feira (11/11), nenhuma aposta acertou as cinco dezenas, fazendo o prêmio principal acumular.
Os números sorteados foram:
47 – 57 – 58 – 74 – 77
Na ocasião, 49 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 9.218,54 cada. Outras 3.394 apostas fizeram o terno, com prêmio individual de R$ 126,75. Já o duque teve 83.127 apostas ganhadoras, com pagamento de R$ 5,17 para cada uma.
Como funciona a Quina?
Na Quina, o jogador pode escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante.
A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Os prêmios são distribuídos para quem acerta dois, três, quatro ou cinco números.
A probabilidade de acertar as cinco dezenas com uma aposta simples é de uma em 24.040.016.
Quando será o próximo sorteio da Quina?
O próximo concurso, de número 7167, está previsto para sexta-feira, 13 de novembro de 2026, às 21h.
Prêmio estimado do próximo concurso: [ATUALIZAR APÓS O RESULTADO]
As apostas podem ser registradas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
Onde conferir o resultado oficial?
Os resultados e a premiação podem ser consultados no portal oficial das Loterias Caixa.
O Portal Cambé também publica os resultados das principais loterias brasileiras, permitindo que os leitores acompanhem os sorteios e confiram seus bilhetes.
Fonte: Caixa Econômica Federal — Loterias Caixa.