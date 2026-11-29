O resultado do concurso 3092 da Mega-Sena, sorteado no domingo (29/11/2026), já foi divulgado.
Números sorteados
03 29 30 39 44 51
Premiação
A quantidade de ganhadores e os valores de cada faixa serão publicados assim que a Caixa divulgar o resultado oficial.
Veja também: Resultado da Mega-Sena 3091 de quinta-feira (26/11): veja os números.
Fonte do resultado
Números acompanhados pela redação do Portal Cambé na transmissão oficial do sorteio da Caixa.
A confirmação oficial, a conferência dos bilhetes e o pagamento dos prêmios cabem à Caixa. Consulte o Portal Loterias Caixa.