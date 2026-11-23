A Caixa divulgou o resultado do concurso 6119 da Loteria Federal. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em Sao Paulo (SP).

Bilhetes dos cinco prêmios principais

1º prêmio: 012071 2º prêmio: 030739 3º prêmio: 028497 4º prêmio: 027443 5º prêmio: 055503

A ordem dos bilhetes corresponde à ordem dos prêmios informada pela Caixa.

Premiação do concurso 6119

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 1º prêmio 1 R$ 500.000,00 2º prêmio 1 R$ 35.000,00 3º prêmio 1 R$ 30.000,00 4º prêmio 1 R$ 25.000,00 5º prêmio 1 R$ 20.503,00

Veja também: Resultado da Loteria Federal 6118 de segunda-feira (16/11): veja os bilhetes premiados.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.