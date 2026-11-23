A Caixa divulgou o resultado do concurso 1353 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.

Números sorteados

11 13 17 22 23 25 28

Na ordem do sorteio: 13 – 25 – 28 – 17 – 23 – 11 – 22.

Mês da sorte

Maio

Premiação do concurso 1353

Faixa Ganhadores Prêmio por ganhador 7 acertos Não houve acertadores — 6 acertos 83 R$ 2.082,02 5 acertos 3.018 R$ 25,00 4 acertos 35.568 R$ 5,00 Mês da Sorte 95.550 R$ 2,50

A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.003.102,50.

Próximo concurso

O próximo sorteio, do concurso 1354, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.

Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1352 de quinta-feira (19/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2,1 milhões.

Fonte do resultado

Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).

Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.