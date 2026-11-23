A Caixa divulgou o resultado do concurso 1353 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no domingo (22/11/2026), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou.
Números sorteados
11 13 17 22 23 25 28
Na ordem do sorteio: 13 – 25 – 28 – 17 – 23 – 11 – 22.
Mês da sorte
Maio
Premiação do concurso 1353
|Faixa
|Ganhadores
|Prêmio por ganhador
|7 acertos
|Não houve acertadores
|—
|6 acertos
|83
|R$ 2.082,02
|5 acertos
|3.018
|R$ 25,00
|4 acertos
|35.568
|R$ 5,00
|Mês da Sorte
|95.550
|R$ 2,50
A arrecadação total do concurso foi de R$ 3.003.102,50.
Próximo concurso
O próximo sorteio, do concurso 1354, está previsto para segunda-feira (23/11/2026). A estimativa de prêmio é de R$ 2.600.000,00. Datas e estimativas podem ser atualizadas pela Caixa.
Veja também: Resultado do Dia de Sorte 1352 de quinta-feira (19/11): ninguém acerta e prêmio vai a R$ 2,1 milhões.
Fonte do resultado
Dados oficiais do Portal Loterias Caixa, consultados em 23/11/2026 às 02h08 (horário de Brasília).
Este artigo foi gerado automaticamente a partir dos dados oficiais. A conferência e o pagamento dos prêmios seguem as informações da Caixa.