A Confederação Brasileira de Futebol confirmou neste fim de semana duas novas convocações para a Seleção Brasileira Feminina, que se prepara para os últimos amistosos da Data Fifa de 2026. Os jogos serão contra o Japão, com o primeiro marcado para Hiroshima no dia 29 e o segundo em Okoyama, em 5 de dezembro.

A atacante Evelin, de 18 anos, do Santos, foi chamada para substituir Bia Zaneratto, que sofreu lesão muscular na coxa direita durante partida pelo Palmeiras e ficará em tratamento. Evelin, destaque da base santista, foi eleita revelação do Paulistão 2025 e já integrou seleções de base, além de ter participado do grupo principal na FIFA Series deste ano.

Outra alteração ocorreu no gol: Lelê, do Corinthians, foi liberada por motivos pessoais. Para o seu lugar, a comissão técnica convocou Thaís Lima, goleira do Benfica. No sábado, Isabela (PSG) também foi cortada por lesão muscular e Tainá Maranhão, do Palmeiras, foi chamada para compor o elenco.

Essas mudanças refletem o compromisso da comissão técnica em manter o grupo competitivo, mesmo diante de imprevistos, e oferecem oportunidades para jovens talentos ganharem experiência internacional.

A Seleção Feminina tem buscado renovação e fortalecimento, apostando em atletas que se destacam tanto em clubes nacionais quanto no exterior. O desempenho nos próximos amistosos será acompanhado de perto por torcedores e especialistas, já que a equipe se prepara para desafios futuros.

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Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br