Uma condutora sem habilitação foi levada ao hospital na noite de sábado (21), após uma abordagem da Polícia Militar no Centro de Cambé. Por volta das 22h39, pessoas que estavam na região alertaram uma equipe em patrulhamento sobre um carro conduzido de forma perigosa. Uma criança de cerca de dois anos e meio estava no veículo.

Mulher entrou na frente de veículos em movimento

Segundo a 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), os policiais localizaram o carro e, durante a abordagem, constataram que a condutora não tinha habilitação e apresentava comportamento alterado.

A mulher tentou agredir os policiais e se colocou à frente de veículos em movimento. A equipe usou algemas para contê-la e, por orientação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a encaminhou ao hospital.

Conselho Tutelar atendeu a criança

Como nenhum responsável estava em condições de cuidar da criança naquele momento, os policiais acionaram o Conselho Tutelar de Cambé. O órgão assumiu o atendimento e fez o encaminhamento da criança.

A PM recolheu o carro ao pátio do Detran por irregularidades administrativas. No registro da 11ª CIPM, a ocorrência foi classificada como apoio a outros órgãos e abordagem de suspeitos, ambas com a indicação “sem ilicitude”.

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